Les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés

La liste des 50 pays les plus répressifs à l’encontre des chrétiens est dominée par la Corée du Nord, l’Afghanistan, la Somalie, le Soudan et le Pakistan, selon l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2018.

Voici le classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés au monde issu de l’Index Mondial de Persécution des Chrétiens 2018 établi par l’ONG chrétienne Portes Ouvertes : Corée du Nord, Afghanistan, Somalie, Soudan, Pakistan, Érythrée, Libye, Irak, Yémen, Iran, Inde, Arabie Saoudite, Maldives, Nigéria, Syrie, Ouzbékistan, Égypte, Vietnam, Turkménistan, Laos, Jordanie, Tadjikistan, Malaisie, Myanmar, Népal, Brunei, Qatar, Kazakhstan, Éthiopie, Tunisie, Turquie, Kenya, Bhoutan, Koweït, Centrafrique, Territoires Palestiniens, Mali, Indonésie, Mexique, Émirats Arabes Unis, Bangladesh, Algérie, Chine, Sri Lanka, Azerbaïdjan, Oman, Mauritanie, Bahreïn, Colombie et Djibouti.

Deux aspects de la persécution

Portes Ouvertes aborde la persécution sous deux aspects (étau et marteau):

La persécution marteau consiste en une violence physique et matérielle soudaine et brutale. Il s’agit souvent de celle qui est la plus choquante, chiffrable et manifeste pour les médias, et cette visibilité peut d’ailleurs être le but recherché par ceux qui la perpètrent. Elle inclut aussi les emprisonnements sans procès.

La persécution étau est l’oppression discrète, faite de rejets, de dis- crimination, de déni des droits, d’exclusions, d’emprisonnements suite à des procès “truqués”… Subie au quotidien, elle touche tous les domaines de la vie du chrétien (vie privée, familiale, sociale, civile et ecclésiale) et nit par ostra- ciser la communauté qui en est la cible. Cette forme de persécution est moins visible que la première, mais a souvent l’impact le plus néfaste.

Le classement général des 50 pays de l’index prend en compte ces deux types de persécution. Si on classe les pays selon l’un ou l’autre type de persécution seulement, on voit que c’est en Corée du Nord, en Afghanistan, au Yémen, en Somalie, en Érythrée, aux Maldives et en Libye que les chrétiens subissent le plus de pression quo- tidienne.

On constate aussi que c’est au Pakistan, au Nigéria, en Centrafrique, en Inde, en Égypte, au Soudan et en Colombie que les chrétiens subissent le plus de violence.

L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens révèle cette année encore une augmentation de la pression contre les communautés chrétiennes dans les pays listés, et qu’au moins un chrétien sur 12 subit un niveau de persécution fort dans notre monde.

Source : Portes Ouvertes